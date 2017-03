“Mua” 1 phụ nữ giá 20 triệu đồng, “bán” 250 triệu đồng

Ngày 5/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều ngày theo dõi, vào 21h30 ngày 4/6 tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Bộ Công an, Cảng vụ hàng không sân bay bắt quả tang một thành viên trong đường dây này đang làm thủ tục đưa 3 “con hàng” ra Hà Nội, rồi từ đó đưa sang nước ngoài gả bán.

Đối tượng bị bắt là Ka Thùy Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Linh đang cùng 4 đối tượng là người nước ngoài làm thủ tục cho Đ.T.M.L, D.T.K.L và N.T.B.D lên máy bay ra Hà Nội. Từ kết quả khai thác đối tượng này, Công an Tây Ninh tiếp tục triền khai bắt, khám xét khẩn cấp thêm 4 đối tượng khác có liên quan là: Trương Thị Minh Hiền (40 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh); Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh); Dương Văn Chánh (64 tuổi) và Dương Quốc Nghĩa (29 tuổi, con Chánh), cùng ngụhuyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Trương Thị Minh Hiền, một đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ này

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng người nước ngoài móc nối với Ka Thùy Linh tìm những cô gái Việt Nam có nhu cầu lấy chồng ngoại để tổ chức đưa ra nước ngoài bán làm vợ. Từ đó, Ka Thùy Linh móc nối với một số đối tượng ở Tây Ninh và TPHCM làm “đầu mối” để tìm phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài rồi tổ chức cho người nước ngoài có nhu cầu “mua vợ” xem mặt. Các “đầu mối” này tiếp tục tìm những tay em khác đi chiêu mộ, tuyển chọn… các cô gái ở các vùng quê.

Cứ mỗi người đàn ông nước ngoài khi mua được vợ phải trả số tiền tương đương 250 triệu đồng cho đường dây này. Nhưng thực tế Linh chỉ trả cho các “đầu mối” sau khi tổ chức xem mặt xong là 110 triệu đồng cho mỗi phụ nữ được chọn. Còn các “đầu mối” chỉ trả cho các chân rết 30 triệu đồng/phụ nữ. Khi đến tay gia đình nạn nhân, mỗi cô gái “bán” được thì gia đình chỉ được nhận 20 triệu đồng. Chính vì lợi nhuận “siêu khủng” trên mà các đối tượng trên bất chấp đạo đức và pháp luật, liên tiếp tố chức bán người ra nước ngoài.

Theo Công an Tây Ninh, hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Rầm rộ mua bán người

Theo Công an Tây Ninh, thời gian gần đây, dù tình trạng dụ dỗ, lừa bán phụ nữ ra nước ngoài đã được tuyên truyền nhiều nhưng nhiều người vẫn mắc phải. Các đối tượng phạm tội có sự câu kết chặt chẽ giữa trong và ngoài nước. Người bị hại chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở những vùng hẻo lánh, ít được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, nên đối tượng phạm tội chỉ cần đưa ra “mồi nhử” là có việc làm, thu nhập cao, ổn định hay có chồng giàu sang sẽ giúp đỡ được gia đình,… là dễ dàng dụ dỗ, lừa gạt được nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Trong tháng 3, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã bắt gọn 6 đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ và giải cứu thành công 3 cô gái suýt bị lừa bán sang Trung Quốc khi nhóm này đang tổ chức đưa 3 cô gái lên máy bay xuất cảnh sang trung quốc. Cầm đầu nhóm này là một phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, sau đó cặp vợ chồng này liên hệ những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tìm vợ Việt Nam thỏa thuận sẽ “đem” vợ về cho họ với giá từ 90 - 120 triệu đồng/người.

Khi có mối, người phụ nữ này trở về nước tìm và dụ dỗ những phụ nữ có ý định lấy chồng ngoại, vẽ ra viễn cảnh người chồng ở xứ người giàu có và trẻ trung… Đường dây này hứa hẹn khi nào lấy được chồng Trung Quốc sẽ đưa cho gia đình các cô gái từ 20 – 30 triệu đồng, còn chi phí làm thủ tục xuất cảnh bọn chúng lo hết. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã lừa bán 6 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trong tháng 2, Công an Tây Ninh cũng đã giải cứu 2 phụ nữ sắp bị bán sang Trung quốc tại sân bay tân sơn nhất. Đường dây này hoạt động kín kẽ hơn khi chủ mưu là 1 người tên T. cư trú ở Trung Quốc, người này tìm những người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ Việt Nam để hứa hẹn gã, bán cho họ. Nhưng khi có khách, T. lại thông qua các đầu mối ở trong nước để tìm kiếm “hàng” và tổ chức đưa “hàng” ra nước ngoài chứ không trực tiếp về nước tìm “hàng”. Mỗi phụ nữ bị bán đi thì gia đình nạn nhân cũng chỉ được đường dây này trả cho 25 triệu đồng.

Theo Tuyết Trân - Tùng Nguyên (Dân trí)