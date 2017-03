Mua bán 4.400 bánh heroin: 30 án tử hình

Các bị cáo bị dẫn giải về nhà giam sau khi tòa tuyên án

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định có bốn đường dây buôn ma túy, các trùm cầm đầu các đường dây như Nguyễn Hùng Dũng (SN 1979, trú xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Duy Thắng (SN 1984, trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Bích Ngọc (1960, Hiệp Hòa, Bắc Giang), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1965, HKTT thị trấn Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Thị Huệ (1974, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn)…đều bị tuyên án tử hình. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt 1 bị cáo khác mức án chung thân, 9 bị cáo bị mức án 20 năm, 1 bị cáo bị mức án 18 năm, 9 bị cáo bị mức án 15 năm, 17 bị cáo khác bị phạt mức án từ 2 đến 13 năm.

Cùng với đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành tuyên án các tội danh liên quan trong vụ án như: làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ...với mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù và yêu cầu các bị cáo phải nộp lại khoản tiền lợi nhuận do làm ăn phi pháp để xung công quỹ (từ 10 triệu cho đến 10 tỷ đồng).

Theo đánh giá của HĐXX, đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều chủng loại ma túy khác nhau từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài

Theo cáo trạng của vụ án, từ cuối năm 2006, Nguyễn Thị Bích Ngọc (54 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Ngay sau khi Ngọc bị bắt, qua đấu tranh khai thác và kết hợp các hoạt động điều tra của công an tỉnh Quảng Ninh, công an đã phát hiện và truy quét bốn đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia lên tới hơn 4.400 bánh heroin và hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp.

Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (40 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) - người đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Lào - trực tiếp điều hành. Đường dây của Cầu đã mua bán, vận chuyển tiêu thụ gần 1.000 bánh heroin, 10kg ma túy đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Đường dây thứ hai do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, 35 tuổi) và Sồng A Lâu (37 tuổi, đều trú tại Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) cùng hàng chục đồng phạm ở các tỉnh hình thành hệ thống mua bán, vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Đường dây này trong vòng gần một năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7- 2012), đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá…Đường dây thứ ba do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân và Vũ Thanh Hiền (32 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) điều hành.Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn và Nguyên Ngọc Đoan cầm đầu cùng hàng chục đối tượng mua bán, vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Theo TTO