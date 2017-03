Mua bán heroin, lãnh chín năm tù

An chạy xe ôm, được nhiều con nghiện nhờ đi mua ma túy giùm. Sau đó, An đã mua heroin về bán lại cho con nghiện. Trưa 1-10-2009, Sơn đến mua hàng của An thì bị bắt quả tang. Công an thu giữ trong người An hơn 0,9 g heroin, còn trong người Sơn là hơn 0,4 g…

An khai đã mua bán heroin được khoảng một tháng. Còn Sơn thừa nhận trước đó một tuần cũng có mua của An một cục heroin với giá 100.000 đồng.

Xét hai bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo nên HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.

HOÀNG YẾN