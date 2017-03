Mua bán ma túy, lãnh án 8 năm tù

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ ngày 7.8, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an H.Bến Cầu bắt quả tang Tuyền đang bán ma túy cho một con nghiện tại khu vực thị trấn Bến Cầu.



Công an thu giữ trên người Tuyền 5 ống nhựa có chứa chất bột màu trắng. Khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyền tại nhà trọ thuộc KP.1, thị trấn Bến Cầu, công an thu giữ thêm 43 đoạn ống nhựa chứa chất bột trắng, kiêm tiêm và các tang vật liên quan.



Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, 48 đoạn ống nhựa có chất bột trắng thu giữ của Tuyền đều có chứa Methamphetamine với trọng lượng 0,9515 gam là chất ma túy.



Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai do mua bán ma túy để kiếm lời, sẵn làm nghề tài xế nên Tuyền nhiều lần đi TP.HCM mua ma túy tại khu vực cầu Tham Lương, Q.Tân Bình.



Mỗi lần Tuyền mua từ 1,5 triệu đồng trở lên, mang về sử dụng và chia thành tép nhỏ bán lại cho các con nghiện khác.



Đến khi bị bắt, Tuyền đã có tổng cộng 4 lần bán ma túy cho các con nghiện tại đây.



Theo Giang Phương - Minh Tiên (TNO)