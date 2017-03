Mua bán xương gấu, hai anh em lãnh án

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an TP.HCM bắt quả tang Đình giao một bộ xương gấu cho Khôi. Đình khai số hàng này là 13 kg xương gấu do anh ruột của Đình là Phúc nhờ mang đi giao. Cùng ngày, khám xét nhà của Phúc, công an tạm giữ tám cá thể họ mèo, một con gấu, 35 kg chân gấu. Tại nhà Khôi, công an cũng thu giữ hai cá thể có hình dáng giống hổ đang ướp đá, tổng trọng lượng 18 kg, hai cá thể có hình dáng giống hươu sao, sáu chân cá thể động vật có hình dáng giống chân gấu, 60 lọ đựng mật gấu.

Kết quả giám định các tang vật bị tạm giữ thuộc động vật quý hiếm nhóm IB nằm trong danh mục cấm buôn bán theo Nghị định 32 năm 2006 của Chính phủ.

HOÀNG YẾN