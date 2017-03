Mua bé gái 13 tuổi về bắt bán dâm: Bảy năm tù

Cùng tội này, bị cáo Lô Thị C. (16 tuổi) bị phạt ba năm tù. Tòa buộc Hường và C. phải bồi thường cho người bị hại 12 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 10-2013, C. đến làm nghề bán dâm tại nhà hàng kiêm kinh doanh phòng nghỉ Thanh Hường do Hường làm chủ. Đầu năm 2014, C. xin không làm việc nữa để về quê. Hường dặn: “Về nhà kiếm đứa con gái đến đây làm việc, bố sẽ trả tiền công cho”. C. đồng ý. Tháng 2-2014, Hường gọi điện thoại hỏi C. và hứa trả công 3 triệu đồng”.

Sau đó C. gặp em K. (13 tuổi, đang đi học) và gạ em này đi bán dâm. Em K. đồng ý bỏ nhà đi theo C. mà không hề báo cho gia đình biết. Khi đến nhà hàng Thanh Hường, em K. lập tức được Hường bố trí bán dâm cho khách.

Cảnh sát dẫn giải Bùi Văn Hường về trại giam sau phiên xử. Ảnh: ĐẮC LAM

Trong khi đó, cha mẹ em K. đi làm về không thấy con đâu bèn tổ chức đi tìm nhưng bất lực. Sáng 31-3, cha em K. đến Công an huyện Quỳ Châu mang theo ảnh con gái để cầu cứu. Công an huyện Quỳ Châu vào cuộc điều tra và giải cứu em K. đưa về nhà an toàn. Hường và C. bị bắt ngay sau đó.

Quá trình điều tra, do chưa xác định được người mua dâm nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tách vụ án chứa mại dâm ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐẮC LAM