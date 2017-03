Mưa đá “thổi bay” hàng chục ngàn mái nhà ở Lào Cai

Khu nhà trẻ mầm non của thị trấn Mường Khương bị mưa đá phá hủy mái hoàn toàn - Ảnh: Phạm Ngọc Triển



Theo Quang Duẩn (TNO)



Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng tỉnh Lào Cai, mưa đá dữ dội đã xảy ra ở nhiều địa phương thuộc các huyện: Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai. Trong đó, tại Mường Khương và 8 xã trong huyện này mưa đá xảy ra khốc liệt nhất.Những hạt đá có đường kính trung bình từ 4-6 cm liên tục rơi xuống mặt đất trong khoảng 20 phút. Nhiều hạt mưa đá to bằng nắm tay hoặc tách nước pha trà, dù mưa đã dứt 5-6 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tan chảy hết.Ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lao Cai cho biết, mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân.“Đã có 18 người bị thương vì mưa đá rơi trúng vào người trong lúc đang nằm ngủ trong nhà. Tại Mường Khương, có xã mưa đá đã phá hỏng nhà ở của gần như toàn bộ các gia đình trên địa bàn. Ước tính, trận mưa đá đã phá hỏng hàng chục ngàn ngôi nhà của bà con. Nhiều diện tích hoa màu và cây ăn quả bị mất trắng hoàn toàn”, ông Trung nói.Theo ông Trung, thiệt hại do mưa đá gây ra là rất nặng nề, UBND tỉnh và các địa phương đang khẩn trương tổ chức khắc phục, từng bước ổn định đời sống người dân.“Nhà nào cũng bị bay ngói nên đang thiếu hụt lực lượng và vật liệu để lợp lại mái. Chúng tôi đang phải huy động tấm lợp từ Thái Nguyên, Yên Bái và Phú Thọ lên đồng thời huy động dân quân tự vệ, công an, bộ đội và cán bộ công nhân viên chức ở các xã, các huyện lân cận hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai”, ông Trung cho biết.Bước đầu, theo ông Trung, địa phương sẽ tổ chức khắc phục ngay các hư hỏng ở trường học, trạm xá, bệnh viện đồng thời hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tấm lợp để lợp lại mái nhà.Ông Lưu Minh Hải cho biết không khí lạnh tràn về trong khi nhiều ngày qua trên địa bàn Lào Cai xảy ra nắng nóng, mặt đất bị hun nóng đã xung đột với khối khí lạnh là thủ phạm chính gây ra những cơn mưa đá tai hại này.Trong khi đó, theo ông Trung, đây là trận mưa đá bất thường, dữ dội nhất trong vòng hàng chục năm trở lại đây ở Lào Cai.“Mưa đá xảy ra trên diện rộng, hạt mưa đá rất to. Và lúc 10 giờ trưa nay, mưa đá lại quay trở lại tấn công các làng xã trên địa bàn Lào Cai”, ông Trung nói thêm.Theo ông Hải, không khí lạnh tràn về cũng đã gây mưa, mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10 mm, một số nơi mưa khá lớn như Mường Khương 21 mm, Bắc Hà mưa nhiều hơn 30 mm.