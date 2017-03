Mua dâm 30.000, bị gái "chôm" 10 triệu đồng

Không chỉ bán dâm, các bị cáo này còn trộm tài sản của khách



Sáng 15-8, TAND huyện Bố Trạch - Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Mến (SN 1967) mức án 4 tháng tù; Nguyễn Thị Thủy (SN 1961), Nguyễn Thị Ngân (SN 1967), Nguyễn Thị Minh (SN 1960), Nguyễn Thị Huế (SN 1975) mỗi bị cáo mức án 3 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản".Trước đó, tối 27-11-2011, lợi dụng anh Hoàng Xuân H. (ngụ huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đang mua dâm với Nguyễn Thị Huế (ngụ huyện Cam Lộ - Quảng Trị) tại quán của Mến nên Ngân, Thủy, Mến và Minh (đều ngụ huyện Bố Trạch) đã lén đi ra phía sau cửa sổ nơi Huế đang bán dâm để lấy trộm tài sản.Lợi dụng lúc H. đang "lên mây", Huế dùng chân đẩy áo quần của anh về phía cửa sổ để đồng bọn ở bên ngoài thò tay vào lấy ra. Sau khi lục lấy được số tiền 10,28 triệu đồng bên trong túi áo của anh H, Mến chia cho các đối tượng rồi bỏ trốn khỏi quán.Sau khi hành lạc xong, H. mặc lại áo quần thì phát hiện túi áo trống không. Nghĩ không biết làm sao về ăn nói với vợ, mặc dù xấu hổ nhưng anh cũng đành liều tìm đến trình báo với cơ quan Công an huyện Bố Trạch.Trong quá trình điều tra, các bị cáo đều khai nhận đã từng hành nghề bán dâm từ nhiều năm qua tại các nhà nghỉ. Do tuổi đã xế chiều nên các bị cáo đã "dạt" về địa bàn xã Thanh Trạch rồi dựng lều quán để tiếp tục bán dâm cho một số khách qua đường với giá thấp, mỗi lần chỉ 30-50.000 đồng.Trước đó, lợi dụng việc khách mua dâm mải mê hành lạc, các bị cáo đã câu kết để thực hiện trót lọt nhiều vụ lấy trộm tài sản của họ.Trong vụ án này, bị cáo Mến đã từng bị xử lý đưa đi tập trung cải tạo 3 năm về hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm vào năm 1984, sau đó tiếp tục bị Công an huyện Bố Trạch xử phạt hành chính về hành vi này vào các năm 1996 và 1997.