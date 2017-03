Mưa giông lớn cây cổ thụ bị bật gốc

Hiện trường - Ảnh: Giang Phương



Do đường vắng nên không có thương vong cho người đi đường. Tuy nhiên, vào thời điểm cây bị trốc gốc, có một chiếc xe buýt đang lao tới nhưng rất may không bị cây đè mà chỉ bị bể kính chiếu hậu. Cây cổ thụ này có đường kính 1m, chiều cao khoảng 15m.Sau đó, lực lượng công nhân của Công ty công viên cây xanh đã có mặt thu dọn hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kèm theo gió mạnh từ tối hôm trước nên dẫn đến việc trốc gốc cây cổ thụ này. Đây là tuyến đường có nhiều cây cổ thụ đến cả 100 tuổi.Theo Đàm Huy – Giang Phương (TNO)