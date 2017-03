Mưa giông trên diện rộng từ Trung Bộ đến Nam Bộ

(PL)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày tới, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Mưa lớn trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên có khả năng làm xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến lên mức báo động 1, báo động 2. Riêng thượng lưu sông Hiếu (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông, suối nhỏ rất cao. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên. LĐ