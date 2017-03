Mưa ít, Nhà máy thủy điện Trị An chỉ đạt hơn 40% công suất

Trong những ngày đầu tháng 10/2010, do mưa đầu nguồn ít, lượng nước về hồ Trị An hiện chỉ đạt 50,2m, vượt mực nước chết 0,2m, nên Nhà máy thủy điện Trị An chỉ có 2 trong 4 tổ máy hoạt động, phát được 4 - 5 triệu kwh/ngày, đạt hơn 40% công suất thiết kế. Đây là trường hợp chưa từng xảy ra trong nhiều năm nay.

Nhà máy thuỷ điện Trị An là một trong những công trình thủy điện quan trọng lấy nước từ sông Đồng Nai và La Ngà với lượng nước trữ khoảng 15 tỷ m3/năm, trung bình mỗi năm cung cấp khoảng 1,7 tỷ kwh cho lưới điện quốc gia và vào cao điểm của mùa mưa các năm trước, cung cấp khoảng 10 triệu kwh/ngày.

Mọi năm vào mùa mưa, nước ở hồ đạt khoảng 60m, đỉnh điểm lũ ở hồ Trị An vào giữa tháng 9/2010 mực nước đạt 61 - 62m và phải xả tràn về hạ lưu. Song, năm nay đến đầu tháng 10 đã không xảy ra lũ và nước về hồ thấp hơn mọi năm hơn 11m. Do đó, nhà máy vận hành chỉ chạy được gần nửa công suất so với năm 2009, lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia bị giảm mạnh.

Hiện mùa mưa chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ kết thúc, dự báo lượng mưa đầu nguồn không tăng và hồ Trị An sẽ không tích đủ lượng nước theo yêu cầu, do đó mùa khô 2010-2011 lượng điện phát ra sẽ rất hạn chế, tình trạng thiếu điện khó tránh khỏi.

Lượng nước về hồ quá ít không chỉ thủy điện Trị An gặp khó khăn mà hàng ngàn hộ dân sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên hồ cũng điêu đứng. Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu cho biết: Khu bảo tồn chuẩn bị 1 triệu con cá giống để thả vào hồ Trị An trong tháng 9/2010, song đến nay hồ vẫn cạn kiệt như mùa khô nên không thể tiến hành thả cá. Nếu trong tháng 10 hồ Trị An vẫn cạn không thả được cá giống thì năm sau hồ Trị An sẽ không còn cá.

Vì mùa mưa là lúc nước về đầy hồ, cá từ các sông đổ về sinh sản và Khu bảo tồn thả thêm hàng triệu con cá giống các loại bổ sung thêm lượng cá trên hồ. Còn năm nay nước cạn, cá không sinh sản được, khu bảo tồn cũng không thể tiến hành thả cá giống vào hồ.

Theo Minh Hưng (CAND)