Mưa lớn, triều cao và xả lũ khiến TP.HCM ngập nặng

Trong đó, tuyến Kinh Dương Vương đoạn từ Bến xe Miền Tây đến trạm thu phí (quận 6) mưa ngập kéo dài gần 3 km, nhiều đoạn ngập sâu gần 0,5 m (ảnh); nước tràn cả vào nhà người dân. Các tuyến đường Hòa Bình, Âu Cơ, Bàu Cát, Lương Định Của, Phú Định… chìm trong nước. Nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội… bị kẹt xe nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, tại khu vực đầu cầu Rạch Chiếc (phía trạm thu phí, thuộc địa bàn quận 9), nước dâng cao hơn mặt đường khoảng 70 cm làm hầu hết các xe máy lưu thông qua đây bị tắt máy. Theo quan sát của PV, dù cầu Rạch Chiếc đã được khánh thành gần ba tháng nay nhưng chưa có hệ thống thoát nước ở hai đầu cầu. Thêm vào đó, phần làn đường dành cho xe máy ở hai đầu cầu thấp trũng, tạo thành vũng nước lớn mỗi khi có mưa.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, tình trạng ngập nặng trên ngoài nguyên nhân do mưa lớn và triều cao còn do các hồ Dầu Tiếng, Trị An xả lũ. Trong những ngày tới, mưa lớn có thể còn tiếp diễn, đỉnh triều cường vẫn trên mức báo động III (+1,50 m).

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (2-10), áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Hoàng Sa. Chiều nay, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Theo thống kê của Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến cuối giờ chiều 1-10, có gần 1.000 tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ vào neo đậu để tránh áp thấp nhiệt đới.

MINH PHONG - MINH HIẾU - ANH PHÚ- HOÀNG VÂN - LÊ XUÂN