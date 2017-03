Mưa lũ làm 3 người thương vong và mất tích

Cụ thể, theo TTXVN, lũ lớn ở suối Nậm Cá (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) đã cuốn trôi mẹ con chị Lò Thị Tun và cháu Lò Thị Thiêm (SN 1998) vào sáng 19-7. Hiện đã tìm thấy thi thể cháu Thiêm, còn chị Tun vẫn mất tích. Cùng ngày, mưa lớn ở Thái Nguyên gây ngập úng ở các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phổ Yên; cũng gây sập nhà đè bị thương cháu Nông Thị Thu (2 tuổi).

Ở Hà Giang, mưa lớn trên diện rộng vào đêm 18-7 và rạng sáng 19-7 đã gây ngập úng, sạt lở đất ở nhiều huyện như Bắc Quang, Hoàng Xu Phì, Đồng Văn, Xín Mần... Thống kê sơ bộ có 1 ngôi nhà bị sập, 8 nhà phải di dời khẩn cấp, 19 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; khoảng 150 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; trên 5.000 km đường giao thông ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại hơn 15 tỉ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới vẫn tiếp tục gây mưa ở khu vực Bắc Bộ. Cụ thể, đến khoảng 1 giờ ngày 21-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh từ Thái Bình - Thanh Hóa khoảng 100 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.