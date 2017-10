Mưa lũ làm 93 người chết và mất tích

Chiều 13-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.



Tại lễ phát động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, tại nhiều địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa to đến rất to gây ra đợt lũ lớn, có nơi vượt mức lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trước thiệt hại quá lớn của đồng bào, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trong ngày 12 và 13-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, thị sát tình hình ngập lụt, thiệt hại, thăm hỏi chính quyền và nhân dân vùng ngập lũ tại tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái.

Thủ tướng đã ban hành hai công điện khẩn về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

• Theo thống kê chưa đầy đủ, đợt mưa lũ đã làm 54 người chết và 39 người mất tích. Gần 200 nhà bị sập đổ, trên 30.000 nhà bị ngập, gần 2.000 nhà phải di dời khẩn cấp; trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, tập trung chủ yếu ở ba tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Thanh Hóa.

Lượng mưa to tập trung cộng với lượng nước đang tích tụ sẵn làm hàng loạt đê điều, đập ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội gặp sự cố. Các tỉnh miền núi Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình bị lũ quét, sạt lở đất. Hiện con số 93 người chết và mất tích có khả năng chưa dừng lại vì nhiều khu vực đang bị mưa lũ cô lập, chưa có thông tin…

• Ngoài biển Đông, sau nhiều ngày hình thành, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Khanun (bão số 11) với sức gió ở vùng gần tâm bão giật cấp 12-13, tức từ 115-150 km/giờ, giật cấp 16 vượt qua quần đảo Hoàng Sa vào biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3…