Mưa lũ uy hiếp miền Trung

(PL)- Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại TP Đà Nẵng) ngày 5-11 cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa to và rất to kéo dài.

Vì vậy phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Riêng huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), mưa lớn nhiều ngày đã gây sạt lở núi trên nhiều tuyến đường giao thông. Cơ quan chức năng ngoài việc khắc phục hậu quả đã khẩn trương di dời một số hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. LÊ PHI - LUẬN NGỮ