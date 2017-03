Mưa lũ và lốc xoáy đe dọa miền Trung

Sáng 23-9, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết từ 19 giờ ngày 22-9 đến 1 giờ ngày 23-9, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Dự báo hôm nay (23-9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (riêng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi trên 150 mm).

Trước việc mưa lớn này, Chi cục cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền Trung. Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế và hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến lên mức báo động 1 - báo động 2, riêng thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động 2 - báo động 3.



Cảnh báo mưa lũ và sạt lở tại khu vực miền Trung. Ảnh: LÊ PHI

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình).

Trong khi đó, hiện nay ở khu vực bắc và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa giông mạnh.

Khu vực bắc và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Theo báo cáo nhanh của Quảng Bình cho biết tại xã Lộc Ninh, xã Hải Ninh đã xảy ra lốc xoáy làm năm người bị thương, trong đó có hai trẻ em và hai phụ nữ. Lốc xoáy cũng làm 58 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có ba ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn…

Mưa lũ cũng khiến đường vào bản Ra Mai (xã Thanh Hóa); đường từ bản Ka Vàng và bản Ka Ai (xã Dân Hóa); đường vào bản Cốc, Mê Lỳ, Cù Tồn, Cà Ròong (xã Thượng Trạch)... bị chia cắt. Riêng xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) bị chia cắt hoàn toàn.

Tại Thừa Thiên-Huế: Do mưa cường độ lớn, hệ thống thoát nước của một số trục đường đang thi công nên đã gây ngập úng cho hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP Huế. Trong đó, tập trung tại 30 điểm ngập bình quân 0,5-1,2 m. Ngập nước trên diện rộng đã làm hàng ngàn phương tiện giao thông xe máy, ô tô di chuyển khó khăn trong nhiều giờ liền và hơn 2.000 phương tiện xe máy, ô tô bị kẹt lại, trong đó có hàng trăm phương tiện bị chết máy, hư hỏng do ngập máy.