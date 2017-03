Mua nhầm xe gian, kiện đòi lại tiền

Theo đơn khởi kiện ông D., tháng 7-2006, ông mua lại của ông N. chiếc xe tải hiệu Kia với giá gần 70 triệu đồng. Lúc làm giấy tờ sang tên, đăng ký xe, cơ quan công an phát hiện số máy xe bị mài mờ và thay vào đó là một dãy số mới nên tịch thu máy xe (giá trị 1,5 triệu đồng). Nhận lại khung xe, ông đã bán sắt vụn được gần 30 triệu đồng. Nay ông khởi kiện yêu cầu ông N. phải trả lại gần 70 triệu đồng tiền mua xe, các khoản phí thiệt hại trong thời gian xe không hoạt động, lãi suất phát sinh. Phần ông sẽ trả lại ông N. toàn bộ tiền đã bán sắt vụn…

Trước yêu cầu trên, phía ông N. đã không chấp nhận. Theo ông, khi bán ông nói rõ cho bên mua biết chiếc xe trên ông mua lại của chị mình. Trước đó, chiếc xe cũng đã sang tay nhiều đời chủ. Ông đã giao giấy tờ xe, hồ sơ đăng kiểm cho bên mua và nhận đủ tiền nên xem như giao dịch hoàn tất.

Tại phiên xử sơ thẩm, sau khi nghe hai bên trình bày quan điểm, HĐXX nhận định trong giao dịch nguyên đơn đã làm xong nghĩa vụ giao tiền, bị đơn cũng đã giao tài sản. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thực hiện xong việc chuyển quyền sở hữu xe. Cạnh đó, hai bên đều không biết trước số máy xe đã bị mài mòn, đóng mới. Riêng nguyên đơn có chủ quan khi không kiểm tra xe kỹ để biết lỗi của tài sản mua bán (sự việc chỉ bị phát hiện bởi cơ quan công an và máy xe bị tịch thu sung công) nhưng xét cho cùng hợp đồng không thực hiện được là vì lý do khách quan. Điều 411 BLDS quy định trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu. Do vậy, tòa tuyên bị đơn phải hoàn trả 1,5 triệu đồng giá trị máy xe đã bị tịch thu lại cho nguyên đơn. Riêng bộ khung xe đã bị nguyên đơn tự ý bán khi chưa giám định nên không có cơ sở xác định giá trị... nên tòa không thể chấp nhận việc cấn trừ giá trị tài sản như nguyên đơn trình bày.

Nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, HĐXX cho rằng theo quy định tài sản mua bán trên phải được đăng ký quyền sở hữu nhưng lại chưa được thực hiện nên bên bán phải chịu rủi ro nếu có vấn đề xảy ra cho đến khi hoàn thành thủ tục. Mặt khác, cấp sơ thẩm cũng không đưa chị ông N. vào vụ án với tư cách người liên quan để làm rõ vấn đề, cũng không thu thập đầy đủ chứng cứ về việc nguyên đơn đã bán sắt vụn phần khung xe nên vi phạm tố tụng nghiêm trọng. HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm, đưa về xét xử sơ thẩm lại từ đầu.

NGUYỄN ĐOÀN