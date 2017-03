Mưa rào và dông trên cả nước trong ngày lễ Quốc khánh 2/9

Mưa lớn có thể gây ngập cục bộ ở thủ đô Hà Nội (Nguồn: TTXVN)

Riêng khu vực Hà Nội, qua theo dõi trên các sản phẩm ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy, trong những giờ gần đây dải mây đối lưu ở phía Đông Nam của Hà Nội vẫn đang tiếp tục phát triển, có xu hướng dịch chuyển về phía khu vực Hà Nội. Dự báo trong ngày hôm nay, tại trung tâm thành phố Hà Nội và các vùng lân cận sẽ liên tục lặp lại những trận mưa rào và dông.

Khu vực miền Trung do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung bộ nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh ven biển nam Trung bộ mưa dông rải rác tiếp tục xảy ra vào chiều tối và đêm. Các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 – 18 độ vĩ Bắc nên khu vực vịnh Bắc bộ, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa). Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gió tây nam mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/9: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu đông bắc và vùng đồng bằng ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)



Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.