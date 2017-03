Mua vé tàu Tết qua mạng như thế nào?

80% số chỗ tàu Tết năm nay sẽ được bán trên vetau.com.vn. Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách (HK) đường sắt Sài Gòn, ông Đinh Văn Sang cho biết, các thao tác mua vé trên mạng cũng nhanh, gọn hơn so với chương trình cũ.



Vé từ các ga phía Nam



Cũng theo ông Sang, điểm mới là không chỉ HK mua vé khởi hành từ ga Sài Gòn, mà còn có thể mua vé đi từ các ga: Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,... "Như vậy, HK tại TP.HCM cũng có thể lên mạng mua vé trước cho chiều từ các ga miền Trung vào TP.HCM hoặc đi đến các nơi khác sau Tết", ông Sang chia sẻ.



Năm nay, lượng vé dành bán tập thể chỉ có 20% và điểm mới là vé tập thể chỉ bán cho những tập thể có từ 20 người trở lên, đi cùng một ga và đến cùng một ga, trên cùng một chuyến tàu. Ông Sang cho biết, trong một tập thể đi tàu, chỉ có 1-2 vé là có in giá tiền, các vé còn lại chỉ ghi 0 đồng. Việc này nhằm tránh tình trạng có những người lợi dụng việc mua vé tập thể để kinh doanh vé tàu Tết.



Mua vé Tết như thế nào?



Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, HK có thể sử dụng các phương thức mua vé như: đăng ký đặt chỗ qua vetau.com.vn; qua điện thoại đưa vé đến nhà: 38436528 (các ngày không cao điểm). Tập thể SV các trường ĐH-CĐ; quân đội, các cơ quan hành chính sự nghiệp... có nhu cầu mua vé tập thể, gửi công văn yêu cầu mua vé tập thể, 1 bản tổng hợp, 3 bản danh sách có chữ ký của thủ trưởng đơn vị kèm CMND, thẻ SV bản chính và giấy giới thiệu. Ga nhận đăng ký vé tập thể từ 22.10 và đến hết 29.10 là hạn chót.



Kế hoạch bán vé của ga Sài Gòn: Từ 1.11 đến hết 5.11: bán vé cho tập thể các trường ĐH-CĐ, các đơn vị quân đội... đã gửi công văn mua vé. Từ 15 - 30.11: bán vé đặt chỗ qua vetau.com.vn. Từ 1.12 trở đi bán vé trực tiếp tại ga, tại các đại lý bán vé điện toán các chỗ còn. HK khi đã đặt được chỗ trên mạng, nếu là ngày thường thì trong vòng 24 giờ sau phải thanh toán tiền vé qua thẻ ATM của Vietinbank, tại các chi nhánh của Vietinbank hoặc đến các ga trả tiền và nhận vé. Nếu là những ngày cao điểm Tết, thời gian trên là 72 giờ. Khi đã thanh toán, HK lúc nào đến ga, các đại lý lấy vé cũng được. Nếu như HK muốn có ngay vé tàu Tết, thì trong vòng 72 giờ sau khi đặt chỗ, phải đến ga, các đại lý để thanh toán tiền và nhận vé.



Trong thời gian cao điểm, tàu Thống Nhất số chẵn xuất phát Sài Gòn từ 25.1 đến hết 31.1.2011 (tức 22 - 28 tháng chạp năm Canh Dần) và tàu Thống Nhất số lẻ xuất phát Hà Nội ngày 6.2 - 14.2.2011 (tức mùng 4 - 12 tháng giêng năm Tân Mão), vé tàu phải in tên và 3 số cuối CMND hoặc giấy tờ tùy thân trên vé. Quy định này áp dụng khi HK mua vé đường dài trên tàu Thống Nhất số chẵn có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn - Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Vinh - Hà Nội và tàu Thống nhất số lẻ có ga đi thuộc các ga từ Hà Nội - Vinh đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang - Sài Gòn. Khi HK mua vé đi tàu vào thời gian cao điểm và đến các ga quy định nêu trên, phải có CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh được pháp luật công nhận (bản chính).

Mỗi vé người lớn chỉ được bán kèm một vé trẻ em không chỗ theo giá vé bằng 50% giá vé ghế phụ của đoàn tàu tương ứng. Trẻ em mua vé không chỗ khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi kèm.



HK mua vé đi tàu từ 25.1 - 1.2.2011 đối với tàu số chẵn và từ 6.2 - 17.2.2011 đối với tàu số lẻ, khi trả vé cá nhân trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ, lệ phí trả vé là 30%; Trả vé tập thể trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, lệ phí trả vé là 20%.





Theo Mai Vọng (TTO)