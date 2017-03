Mưa vượt ‘tầm nhìn’, chống ngập ra sao?

Ông NGUYỄN THÀNH PHONG, Chủ tịch UBND TP.HCM: Việc quản lý công trình thoát nước có vấn đề Chiều 26-9, tan họp ở trụ sở UBND TP, bước ra tôi đã thấy được tình trạng ngập của TP rồi. Tôi rất chia sẻ với người dân trong cơn mưa vừa qua phải gánh chịu cảnh ngập nặng như vậy. Các dự án chống ngập thì đã và đang triển khai. TP đang rất nỗ lực để chống ngập nhưng thực tế có những việc không thể giải quyết nhanh được. Vừa rồi, Thường trực UBND TP đi khảo sát thực tế ở các quận thì thấy nước ngập ở TP mình nặng do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân mưa, có nguyên nhân do triều cường, cũng có nguyên nhân do quản lý. Việc quản lý các công trình thoát nước của TP cũng còn có vấn đề. Sau các cuộc khảo sát thực tế của Thường trực UBND TP, thời gian tới đây UBND TP sẽ có cuộc họp để có những giải pháp thật sự quyết liệt để chống ngập. Kinh nghiệm rút ra trong việc chống ngập thời gian vừa qua là phải có sự đồng bộ trong các giải pháp. Hôm rồi, tôi đi kiểm tra dự án chống ngập đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Cùng với dự án này đang triển khai thì TP cũng dự kiến triển khai những dự án khác. Như vậy, sự phối hợp phải đồng bộ về mặt hạ tầng, chứ không riêng gì việc chống ngập... TÁ LÂM ghi Ứng cứu những nơi ngập nặng Trung tâm Chống ngập TP cho biết đơn vị đã kết hợp với nhiều đơn vị triển khai phương án ứng cứu đối với những vị trí có khả năng bị ngập nặng. Việc tổ chức ứng cứu phải đạt được mục tiêu như giảm nhẹ đến mức thấp nhất mức độ ngập; không để xảy ra thiệt hại đối với an toàn, sức khỏe, tài sản của người dân; cảnh giới, hỗ trợ, phân luồng giao thông một cách hợp lý để người dân lưu thông thuận tiện. T.THANH Biên Hòa: Một người chết vì nước cuốn Ngày 27-9, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Vũ Văn Thuyên (28 tuổi, ngụ Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai - người bị nước cuốn trôi trong cơn mưa ngày 26-9) cho gia đình để tiến hành an táng. Rạng sáng cùng ngày, khi nước rút, người dân mới phát hiện xe máy dưới chân vực cầu dân sinh Bắc Hải, TP Biên Hòa, còn thi thể anh Thuyên nằm cách đó chừng 50 m. TIẾN DŨNG