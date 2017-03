Mưa vượt xa 'tầm nhìn' chống ngập TP.HCM

Thông tin mới nhất về trận mưa chiều qua, được Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho hay: “Đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay. Chỉ trong thời gian khoảng một giờ 30 phút, lượng mưa đã đạt đến 204,3 mm, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay”.



Nhiều nơi nước ngập sâu, nguy hiểm, công nhân thoát nước phải túc trực ứng cứu (Ảnh: B.D)

Theo Trung tâm Chống ngập, chiều 26- 9, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Sau trận mưa trên địa bàn TP có 59 tuyến đường bị ngập, chiều sâu ngập từ 0,10 m đến 0,50 m, diện tích ngập từ 100 m2 đến 30.000 m2.

Theo số liệu tổng hợp, mưa bắt đầu lúc 16 giờ 45 phút và trải rộng TP. Lượng mưa lớn nhất đo được ở trạm Mạc Đỉnh Chi (204,3 mm). Lượng mưa ở các trạm còn lại như Tân Sơn Hòa (170,3 mm), Thanh Đa (172,2 mm), Lý Thường Kiệt (169,4 mm), Quang Trung (140,8 mm), Cầu Bông (133,3 mm), Phước Long (115,4 mm) …





Theo Trung tâm Chống ngập, trận mưa chiều qua vượt xa tần suất thiết kế của hệ thống cống thoát nước TP.HCM. Trong ảnh: Cảnh ngập sâu ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Ảnh: B.D

Trung tâm Chống ngập cho biết thêm, theo Quyết định 752 của Thủ tướng Chính phủ (Quy hoạch tổng thế hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2020) đối với tuyến cống cấp 2, lượng mưa đạt trong một giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70 mm). Tuy nhiên trận mưa chiều qua, vũ lượng có nơi lên đến hơn 200 mm.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về trận mưa nói trên có phải là trận mưa lớn nhất trong vòng năm năm qua hay không, ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết hiện chưa có số liệu đối chiếu cụ thể nên chưa thể trả lời.

Theo ông Giám, việc xác định trận mưa lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tùy vào mục đích nhu cầu nghiên cứu. Ví dụ như so sánh riêng vũ lượng của từng khu vực tương ứng với trạm đo mưa, so sánh thời gian mưa kéo dài, so sánh mưa theo chu kỳ… Do đó, cần phải đối chiếu nhiều số liệu mới có thể đưa ra kết luận.