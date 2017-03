Mức án lên đến chung thân, tử hình?

Cuối tháng 11 sẽ xử vụ tham ô tại Công ty Vifon Nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết khoảng cuối tháng 11 tới sẽ đưa năm bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn... xảy ra tại Công ty Cổ phần Kỹ thực phẩm Việt Nam (gọi tắt là Vifon) ra xét xử. Theo đó, ông Nguyễn Bi (nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Vifon) bị truy tố về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 Điều 140 BLHS, hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân) và cố ý làm trái quy (khoản 3 Điều 165, hình phạt từ 10 đến 20 năm tù). Bị can Nguyễn Thanh Huyền (nguyên phó tổng giám đốc Công ty Vifon) bị truy tố về hai tội tham ô tài sản (theo khoản 4 Điều 278, hình phạt từ 20 năm đến chung thân, tử hình) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (theo khoản 4 Điều 140 BLHS). Liên quan đến vụ án, Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn và Ka Thị Thu Hồng (nguyên kế toán trưởng, nguyên kế toán thanh toán và nguyên thủ quỹ Công ty Vifon) cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái theo khoản 3 Điều 165 BLHS. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2002 đến 2006, lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần, Bi và Huyền đã chỉ đạo thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại cho Nhà nước 14,6 tỉ đồng và cho các cổ đông gần 3,7 tỉ đồng. Các bị can còn lại biết làm sai nguyên tắc nhưng do tin tưởng và chấp hành mệnh lệnh cấp trên nên đã làm trái trong việc lập và ký nhiều chứng từ giả thu, giả chi.