Mức án nặng nhất là năm năm tù

TAND huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Chính năm năm tù. Vợ Chính là Lê Thị Thu cùng với Trịnh Thị Nhung, Đinh Thị Hà bị phạt 12 tháng tù. Sáu bị cáo còn lại có mức án từ sáu tháng tù (án treo) đến chín tháng tù.

Theo cáo trạng, sáng sớm 12-7-2013, Thu, Nhung, Hà và một số người khác cùng ở thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã ngăn cản lực lượng công an cùng hai tài xế của Công ty Xây dựng Xuân Trường lái xe vào khu vực đường dự án Tam Trúc-Khả Phong. Ngày 13-7-2013, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp đối với Chính (chồng của Thu). Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chính, Thu, Nhung, Hà và sáu người khác về tội chống người thi hành công vụ. Giải thích với cơ quan tố tụng, những người này nói họ không làm gì sai, chính quyền không có quyết định thu hồi, tự dưng mang phương tiện đến thi công trên phần đất của họ mà không báo trước. Hơn nữa, những người họ chặn chỉ là nhân viên lái xe của công ty thi công.





Nhiều người dân không được vào dự phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Điều đáng chú ý là khi sự việc xảy ra không có mặt của Chính. Chính chỉ là người chở vợ và cha mình đến khu vực nêu trên rồi đi về. Căn cứ để các cơ quan tố tụng xử lý Chính là do Chính đã có lời nói xúi giục, kích động người khác: “Đất chưa có quyết định thu hồi. Bà con kiên quyết giữ đất đến cùng... Còn những người khác phạm tội vì đã quay phim chụp ảnh khi lực lượng công an đã đặt biển “không phận sự miễn vào”.

Về việc bắt khẩn cấp Chính, đại diện VKS cho biết nhà Chính có 40 tờ giấy A4 có nội dung nói xấu lãnh đạo. Tại phiên tòa, bị cáo Chính nói rằng trước 30 phút cơ quan công an đến khám nhà thì bị cáo không có nhà. Con bị cáo thấy có người vứt một xấp giấy vào nhà đọc lên thấy có những nội dung nguy hiểm. Bị cáo Chính về nhà nghe kể thế nên không dám đụng vào vì vậy yêu cầu cơ quan điều tra giám định dấu vân tay nhưng cơ quan điều tra đã không làm điều ấy. Bị cáo Chính cũng thắc mắc vì sao công an biết nhà bị cáo có những tờ giấy A4 ấy để đến khám xét đúng lúc như thế.

Sáng đầu tiên diễn ra phiên tòa (25-4), Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa Bùi Thanh Minh cho biết chỉ có một số ít người làm chứng có mặt, còn lại đều vắng mặt không lý do. Tuy nhiên, trước đó khi PV có mặt trước cổng tòa để làm thủ tục tham dự phiên tòa thì có khá đông nhân chứng vụ việc cho rằng họ bị công an chặn lại, không cho tham dự phiên tòa.

Trong thời gian diễn ra phiên tòa, một số người thân của các bị cáo và người dân đến xem đều bị chặn ngoài trụ sở tòa. Tại đây, họ bị một số người đánh đuổi đi, thậm chí có người còn cầm dao ra rượt đuổi. Tuy vậy, lực lượng công an giữ trật tự có mặt tại đó đã không có động thái gì để bảo vệ người dân.

NGUYỄN DÂN