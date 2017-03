Mức phạt kỷ lục đối với báo Người Cao tuổi

Ông Nguyễn Duy Quyền, Phó Tổng biên tập được giao tạm phụ trách, điều hành báo Người cao tuổi cũng kể từ thời điểm nêu trên. Quyết định này căn cứ vào điều lệ Hội và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực TƯ Hội, căn cứ công văn số 175 ngày 9/2/2015 của Bộ TT&TT cũng như Kết luận của Thường trực TƯ Hội ngày 10/2.

Trước đó, Bộ TT&TT đã có công văn đề nghị Hội Người cao tuổi cách chức Tổng biên tập Kim Quốc Hoa do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại 'Người cao tuổi' thời gian qua, mà Tổng biên tập phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm.

Ngày 9/2 vừa qua, Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "“Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” đối với những sai phạm tại báo này.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận thấy hành vi viết, biên tập, đăng tải các bài viết trên 'Người cao tuổi' có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Xác định có dấu hiệu của tội phạm nên Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Phạt mức kỷ lục: 699,7 triệu đồng

Do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, báo Người cao tuổi phải chịu mức phạt tổng cộng lên tới 699,7 triệu đồng, tịch thu tên miền nguoicaotuoi.org.vn và phải xin lỗi, cải chính những bài báo sai sự thật.

Cụ thể, theo quyết định xử phạt số 31 ký ngày 12/2 của Thanh tra Bộ TT&TT, báo bị phạt vì 9 lỗi:

1. Hoạt động báo điện tử nhưng không có giấy phép do Bộ TT&TT cấp (trực tiếp xuất bản tin bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp nói trên).

Tuy nhiên, báo đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính nên đây được coi là tình tiết giảm nhẹ. Mức phạt cho hành vi này là 140 triệu đồng.

2. Báo Người cao tuổi cũng đã thực hiện hành vi thông tin sai sự thật nhưng chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với việc xuất bản bài viết "Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng sau 5 năm vẫn không khởi tố", đăng ngày 14/1/2014. Ngoài việc phải cải chính, xin lỗi theo quy định, hành vi này bị xử phạt 4 triệu đồng.

3. Thực hiện 4 hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong loạt bài "Liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4" đăng ngày 9/1/2014 và 17/7/2014; bài "Tỉnh Ninh Thuận: Công an 2 huyện Ninh Phước và Ninh Sơn bị tố cáo hành dân vô nhân đạo" đăng ngày 6/5/2014; Bài "Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo sai phạm của Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội" đăng ngày 27/2/2014; Bài "31 năm tìm chân lý, oan nghiệt vẫn đeo đẳng linh hồn Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đăng ngày 3/1/2014. Mỗi hành vi này bị xử phạt 15 triệu đồng, tổng mức phạt là 60 triệu đồng kèm theo cải chính, xin lỗi theo quy định.

4. Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp nguoicaotuoi.org.vn, hành vi được quy định tại điều 64 nghị định 174 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện trong bài " Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E (Hà Nội): Nghi vấn xung quanh việc một bệnh nhân tử vong ngay sau khi xuất viện", đăng ngày 14/5/2014. Mức phạt: 25 triệu đồng.

5. Cải chính không đúng quy định khi đăng cải chính thông tin các bài viết về ô tô Trường Hải (THACO) trên trang thông tin điện tử tổng hợp ngày 4/8/2014, mức phạt 700.000 đồng.

6. Sử dụng tên thầy thuốc (Ths, BS Vũ Văn Lực) để quảng cáo thuốc Vindermen trong bài "Tê chân tay => không nên chủ quan" đăng ngày 12/2/2014. Hành vi được quy định tại điều 68 nghị định 158 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo này bị phạt 70 triệu đồng.

7. Thực hiện 6 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới dạng bài viết không phù hợp với xác nhận của cơ quan chức năng, mỗi hành vi bị phạt 25 triệu đồng. Tổng mức phạt 150 triệu đồng.

8. Thực hiện 3 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế, vi phạm điều 70, nghị định 158 của Chính phủ. Tổng mức phạt 150 triệu đồng.

9. Thực hiện 2 hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, đăng ngày 30/4-2/5/2014. Hai hành vi này bị áp dụng mức tiền phạt 100 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Báo phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Hôm nay, báo Người cao tuổi đã nộp lại thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa cho Cục Báo chí, Bộ TT&TT cũng như thẻ hội viên cho Hội nhà báo VN.

Trước đó, ngày 10/2, Hội nhà báo VN đã có quyết định chuẩn y việc thu hồi thẻ hội viên của ông Kim Quốc Hoa, hội viên chi hội nhà báo báo Người cao tuổi, số thẻ CB 09010 vì đã vi phạm điều lệ Hội nhà báo VN, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN.

Theo T.Cầm (Vietnamnet)