Mùi hôi từ Lee&Man đã giảm đến 70%?

Đêm ngửi phải mùi hôi là sáng không đi làm nổi Trao đổi với chúng tôi, bà Kim Tiến, ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, bức xúc nói: “Nhà tôi ngang kho than của nhà máy giấy, mỗi lần họ lấy than lại không xịt nước làm bụi bay mù trời, nhà tôi phải đóng kín cửa. Còn mùi hôi thì không chịu nổi, ngửi mùi này khiến trong người cứ lâng lâng như xỉn rượu, sáng thức dậy đi làm không nổi”. Bà Tiến cũng cho hay phải làm sao chứ cảnh này hoài người dân sống sao thấu, riết bệnh hết. “Chính quyền và cơ quan chức năng, công ty phải làm sao đó để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân” - bà đề nghị. Không ai mong muốn những rủi ro môi trường xảy ra như thế này, do đó công ty phải thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục. Sau khi thực hiện xong các giải pháp khắc phục thì công ty phải cho người dân vào tham quan các công trình để người dân có ý kiến là còn hôi nữa hay là không. ông Trần Phong, Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam