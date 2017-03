Muốn có tiều tiêu xài, rủ nhau đi cướp

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 02/06/2013, Huỳnh Kim Thành điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Long Phụng An đi chơi. Khi đến số nhà 125 Lê Thị Riêng, quận 1 Thành phát hiện chị Lieke Joanne van de Geest (Quốc tịch Hà Lan) có đeo túi xách chéo qua vai, Thành liền rủ An cướp giật bán lấy tiền tiêu chia nhau xài, An đồng ý. Ngay lập tức Thành cho xe áp sát vào chị Geest, An ngồi sau giật túi xách nhưng không thành.

Sau đó Thành rồ ga bỏ chạy nhưng bị té ngã. Chị Geest truy hô thì được người dân truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng, giao cho Công an xử lý.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng trật tự trị an, xâm phạm đến tài sản của người khác. Tuy nhiên, tòa xét thấy các bị cáo thành thật khai báo, biết ăn năn hối cải, gây thiệt hại không lớn nên tòa tuyên phạt như trên.

Viết Dũng