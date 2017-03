Muốn đóng bảo hiểm phải… bôi trơn

Phó thủ tướng yêu cầu xử nghiêm các tổ chức, cá nhân nợ bảo hiểm Ngày 18-1, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết năm 2015 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 70,2 triệu người (tăng 4,46 triệu người so với năm 2014), tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 216.000 tỉ đồng (tăng gần 19.000 tỉ đồng so với năm 2014). Trong đó, số chi cho BHXH, BHYT, BHTN cũng tương đương với số thu là 200.000 tỉ đồng (tăng 12,2% so với năm 2014). Cũng theo ông Thảo, ngành đã thực hiện kiểm tra trên 19.000 đơn vị BHXH tại các tỉnh, thành... Qua đó, kiến nghị xử phạt hành chính đối với 472 đơn vị, cá nhân và đề nghị truy thu, thu hồi 107 tỉ đồng, trong đó chưa chấp nhận thanh toán gần 4,5 tỉ đồng. Đến cuối năm 2015 số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn trên 7.000 tỉ đồng. Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 7.000 tỉ đồng là một con số rất lớn. “Cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng nợ, trốn đóng các loại bảo hiểm. Năm 2016, BHXH Việt Nam được quyền thanh tra các hoạt động này, vì vậy cần phải tăng cường thanh tra, xử mạnh và công khai đối với các tổ chức, cá nhân trốn hoặc chậm đóng các loại bảo hiểm. Nếu chúng ta không quyết liệt thì rất khó xử lý dứt điểm việc này, ảnh hưởng quyền lợi của người lao động” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. VIẾT LONG Luật BHXH năm 2014 quy định mức đóng BHXH thay đổi từ đầu năm 2016. Cụ thể, từ ngày 1-1-2016 đến hết năm 2017 đóng BHXH dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng. Từ đầu năm 2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Người lao động sẽ đóng 8% và DN đóng 18% lương hằng tháng. Như vậy, mọi hợp đồng lao động dù ký một tháng cũng phải đóng bảo hiểm. Bà Trần Thị Nguyệt,

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng