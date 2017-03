Muốn giải tỏa 21 hộ dân trên QL1A, Bộ GTVT yêu cầu báo cáo Thủ tướng

Ngày 8-6, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GTVT do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa dẫn đầu, lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp kiến nghị bộ này hỗ trợ vốn để giải tỏa các hộ dân còn sót lại của dự án cầu đường bộ Nam Ô (dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 1) nhưng không được chấp nhận.



QL1A đoạn phía Nam cầu Nam ô bị "bẻ cong" vì vướng giải tỏa suốt gần 4 năm nay. Ảnh: TT

Theo UBND TP Đà Nẵng, tại vị trí đầu cầu phía Nam đường dẫn vẫn chưa hoàn thành do còn 21 hộ dân thuộc trường hợp giải tỏa không đi hẳn. Do diện tích đất còn lại (sau giải tỏa) của các hộ trên rất nhỏ, vị trí nằm kẹp giữa tuyến đường QL1A và sông Cu Đê thường xuyên bị sạt lở.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng việc chỉ giải tỏa trong phạm vi dự án là không phù hợp, có thể gây nguy hiểm cho các hộ dân trong quá trình khai thác công trình. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phát huy hiệu quả trong quá trình khai thác cầu Nam Ô, TP đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị thống nhất chủ trương giải tỏa đi hắn các hộ dân nêu trên từ nguồn vốn đền bù của dự án nhưng chưa được xem xét, chấp thuận.

Đại diện Ban 6 (Bộ GTVT) trả lời rằng phạm vi giải tỏa của 21 nằm ngoài dự án nên việc xử lý vượt thẩm quyền của Bộ GTVT. Do đó, đề nghị Đà Nẵng gửi báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Lúc đó, Bộ GTVT cũng sẽ có văn bản đồng ý với chủ trương này gửi Chính phủ.

Liên quan đến vụ việc này, Pháp Luật TP.HCM từng có bài phản ánh (Vướng giải tỏa, QL1A bị “bẻ cong”) về việc Bộ GTVT và Đà Nẵng không thống nhất được phương án bồi thường, giải tỏa khiến quốc lộ 1A đoạn qua phía nam cầu Nam Ô phải uốn cong để né nhà dân. Để thông tuyến, Ban Quản lý dự án 6 đã nối tạm tuyến đường dẫn mới vào quốc lộ 1A hiện hữu, tạo thành một nút thắt cổ chai rất nguy hiểm.

Cục Quản lý đường bộ 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho hay tuyến đường này đã không hoàn thành như thiết kế ban đầu mà bị bẻ quặt sang trái do vướng giải tỏa. Do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nên phải gắn các biển cảnh báo để người đi đường cẩn trọng.