Mượn xe đạp không trả còn đánh người

Tối 26-2, sau khi uống rượu, Dũng gặp anh Nguyễn Minh Vương tại một quán nước thuộc khu dân cư ấp Long Định, xã Long Điền A (Chợ Mới). Anh Vương hỏi Dũng vì sao mượn xe đạp mà không trả, Dũng trả lời do thiếu tiền xài nên đã đem đi cầm dẫn đến cự cãi, thách thức đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tức giận, Dũng ra phía sau quán lấy một đoạn bạch đàn, thấy vậy anh Vương cầm ghế nhựa ném, Dũng liền cầm đoạn bạch đàn đánh mạnh vào đầu làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 45%. Gây án xong, Dũng ném bỏ khúc gỗ, đến công an xã đầu thú.

DUY BÌNH