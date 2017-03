Mường Thanh sai phạm: Nơi dùng dằng, nơi quyết liệt

Ngày 9-9, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về những sai phạm liên quan đến việc Tập đoàn Mường Thanh xây khách sạn Mường Thanh Mũi Né (Phan Thiết) vượt tầng trái phép.

Tại cuộc họp này, ông Phương đã nghiêm khắc phê bình địa phương và các ngành chức năng đã quá chậm trễ trong việc xử lý khiến vụ việc phức tạp thêm. Đối với đề xuất của Sở Xây dựng về việc xử phạt dự án xây sai phép này 1 tỉ đồng và cho tồn tại công trình, ông Phương giao Sở Tư pháp rà soát các quy định của pháp luật và có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh. “Theo tôi, sai đến đâu phải xử đến đó nhưng phải chặt chẽ trong quyết định xử lý cuối cùng” - ông Phương nhấn mạnh.

Được biết theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh cấp ngày 4-11-2009 cho Công ty Đồng Ngân (đơn vị đã sang nhượng dự án cho Tập đoàn Mường Thanh) thì việc xây dựng công trình khách sạn là phù hợp với mục tiêu đầu tư. Viện lý do này, nhiều ý kiến trong cuộc họp cho rằng căn cứ giấy phép đầu tư thì công trình không bị khống chế chiều cao bởi đến tháng 10-2012, UBND tỉnh Bình Thuận mới ban hành quy định đến quản lý xây dựng các dự án đầu tư khu du lịch ven biển. Do đó việc “cắt ngọn” công trình cần phải được xem xét thấu đáo, hợp lý hợp tình, tránh quy kết, nếu không sẽ bị khởi kiện.

Công trình khách sạn Mường Thanh Mũi Né xây sai phép. Ảnh: PHƯƠNG NAM





Lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thị sát công trình khách sạn Mường Thanh Cần Thơ vào chiều 6-9. Ảnh: CTV

Đáng nói là công trình này đến nay vẫn chưa được Sở TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường. Đại diện Tập đoàn Mường Thanh cho biết họ vừa triển khai xây dựng vừa xin giấy phép để đưa khách sạn vào kinh doanh trước 1-1-2015 đúng theo cam kết. Nếu không, họ chấp nhận mất trắng 2 tỉ đồng ký quỹ và bị thu hồi dự án mà không khiếu nại.

Trong ngày 9-9, theo ghi nhận của PV, tại công trình tổ hợp khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) xây dựng không phép (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-9 đã thông tin), các công nhân vẫn tiếp tục thi công bình thường. Hỏi vì sao phường không lập biên bản ngừng thi công, ông Trần Quốc Thành, Chủ tịch UBND phường Cái Khế, cho biết: “Khi tiến hành khởi công, chủ đầu tư có thông báo với phường về việc được phép thi công. Riêng việc xây dựng phần thân hai khối nhà mà không có giấy phép xây dựng, phường hoàn toàn không biết vì công trình do Sở Xây dựng cấp phép và việc kiểm tra thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở”.

PHƯƠNG NAM - GIA TUỆ