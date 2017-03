Mướt mồ hôi qua cầu Đồng Nai!

Còn kẹt xe dài dài - Cầu mới Hóa An bắc qua sông Đồng Nai dự kiến đầu năm 2014 đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn còn rất ngổn ngang. Cây cầu này (dài 1,3 km, tổng vốn đầu tư trên 1.170 tỉ đồng) là dự án trọng điểm, góp phần chia sẻ áp lực giao thông với cầu Đồng Nai. Chủ đầu tư cho biết sẽ cố gắng hoàn thành công trình vào cuối năm 2014. - Trong khi đó, tiến độ dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang làm nhiều người ngán ngẩm. Tuyến cao tốc này khi đưa vào khai thác sẽ góp phần đáng kể trong việc tháo gỡ kẹt xe cho khu vực Suối Tiên, cầu Đồng Nai… Nhưng hiện dự án đang bị vướng mặt bằng. Riêng phần đường dẫn của dự án trên địa bàn TP.HCM được đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2014. Đường nào né được cầu Đồng Nai? Theo giới tài xế, gần đây nhiều người chọn cách “lách” sang quốc lộ 1K xuyên qua quốc lộ 15 ở khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tuy nhiên, do lượng xe đổ dồn quá đông nên khu vực cầu Hóa An thỉnh thoảng cũng bị kẹt xe nghiêm trọng. Một cung đường cũng được giới tài xế chọn là đi qua phà An Hảo (Biên Hòa, Đồng Nai). Lộ trình này sẽ né được kẹt xe nhưng phí qua phà lên đến 40.000 đồng/lượt ô tô con, rồi phải trả thêm phí trên quốc lộ 1K. Cầu Đồng Nai có thể sập bất cứ lúc nào Ngay từ năm 2007, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã cảnh báo: Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra liên tục, kéo dài chính là nguyên nhân đe dọa nghiêm trọng đến tuổi thọ của cây cầu. Hiện tượng kẹt xe trên mặt và ở hai đầu cầu hiện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Độ rung lắc của cầu Đồng Nai ngày càng lớn. Theo tôi, cung đường qua cầu Đồng Nai hiện chưa có thuốc chữa bệnh kẹt xe. Muốn đi Vũng Tàu thì phải đi sớm vì trễ thì kẹt đường (cầu Đồng Nai, ngã ba Vũng Tàu, cầu Hóa An) hoặc kẹt phà (Cát Lái). Cho nên có né sang quốc lộ 1K hay đi phà Cát Lái thì cũng hên xui thôi. Ông NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG (quận Thủ Đức, TP.HCM)