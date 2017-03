Mỹ: Hàng trăm máy bay quân sự không người lái lâm nạn

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ vừa được triển khai tới Nhật Bản (Nguồn:AP)

Theo Vietnam+



Báo cáo điều tra của tờ “The Washington Post” công bố ngày 20/6 cho biết kể từ tháng 9/2001 đến cuối năm 2013 đã có 418 máy bay quân sự không người lái cỡ lớn của Mỹ lâm nạn hoặc gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu.Nguyên nhân lâm nạn hoặc gặp sự cố là do máy móc bị trục trặc, do sơ suất của con người, do công tác điều khiển hoặc do thời tiết. Các máy bay quân sự không người lái được quân đội Mỹ gia tăng sử dụng kể trong hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan.Do các nguyên nhân trên đây, các máy bay quân sự không người lái của Mỹ khi lâm nạn thường bị nổ tung trong không gian, đâm xuống các ngôi nhà, các cánh đồng, các tuyến đường cao tốc, thậm chí có trường hợp lao xuống các đường băng.Quân đội Mỹ hiện có khoảng 10.000 máy bay không người lái, từ những máy bay Wasps trọng lượng 0,5 kg, Ravens có trọng lượng khoảng 2kg đến các máy bay Predators nặng 1 tấn và Global Hawks nặng 15 tấn.Lầu Năm Góc có kế hoạch đến năm 2017 sẽ thực hiện các chuyến bay của lực lượng máy bay quân sự không người lái từ ít nhất 110 căn cứ tại 39 bang cộng với hai vùng lãnh thổ Guam và Puerto Rico.Với dự luật đã đệ trình lên Quốc hội, ngành công nghiệp máy bay không người lái dự báo mang lại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 82 tỷ USD, tạo ra được khoảng 100.000 việc làm mới vào năm 2025.