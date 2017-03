My sói lãnh 12 năm tù

Không ai chọn cửa để sinh

Nhiều người tham dự phiên tòa thở dài tiếc rẻ cho các bị cáo, đặc biệt là cho My. Ai đã từng đọc những trang blog của My sói đều có chung cảm nhận rằng đây là một cô bé sâu sắc, khá chín chắn và có cá tính. Nhưng những hành vi phạm tội của My lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Có người bảo nếu My sinh ra trong một gia đình tử tế, chắc sau này sẽ thành một người giỏi giang, thành công. Nhưng chẳng ai chọn được cửa để sinh ra và tất cả những bậc cha mẹ quan tâm đến phiên tòa này đều phải giật mình tự hỏi liệu mình đã giáo dục con đủ tốt.