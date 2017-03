Mỹ Tho: Tăng giá thuê mặt bằng chợ hoa tết

Giá thuê mặt bằng cũng tăng 5.000 đồng/m2 so với năm trước. Điều này nhằm giảm thiểu tình trạng một hộ đăng ký nhiều lô rồi cho thuê lại hoặc đăng ký thuê mặt bằng nhưng không bày bán.

Quy định trên khiến nhiều người trồng hoa bán tết ở các xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) và làng hoa kiểng Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) không hài lòng. Theo họ, người trồng hoa đang gặp khó khăn do giá vật tư, nhân công tăng 20%-30% so với năm trước. Những cơn mưa trái mùa do bão số 1 gây ra cũng khiến hoa tết bị thiệt hại nặng.

Chợ hoa xuân Quý Tỵ của TP Mỹ Tho được tổ chức từ 29-1 đến 9-2 tại Công viên Lạc Hồng và các tuyến đường xung quanh với 570 lô.

HÙNG ANH