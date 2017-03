Năm 2010, tai nạn giao thông vẫn tăng cao

CSGT phải luôn đàng hoàng Tôi tha thiết đề nghị các đồng chí CSGT luôn đàng hoàng, tư thế nghiêm, không thể tùy tiện, tự mình vi phạm. Trong thời gian qua đã có một số chiến sĩ gặp tai nạn hoặc chết khi truy đuổi đối tượng xấu nhưng tôi thấy chưa chắc cần thiết phải như thế. Với các đối tượng này, chúng ta có thể ghi lại hình ảnh, biển số xe để lập biên bản xử phạt, tránh trường hợp truy đuổi gây nguy hiểm không đáng có cho bản thân mình. Thượng tướng LÊ THẾ TIỆM, Thứ trưởng Bộ Công an Uống rượu bia, mời về xã nghỉ Khi phát hiện người có biểu hiện say rượu, lực lượng CSGT sẽ dừng phương tiện và lập phiếu đề nghị chuyển giao cho bác sĩ tham gia công tác xét nghiệm. Nếu người vi phạm không còn tỉnh táo, lực lượng chức năng sẽ đưa họ về công an xã nơi xảy ra vụ việc nghỉ ngơi, đến khi tỉnh táo mới giải quyết cho về nhà. Ông HUỲNH TIẾN MẠNH,

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai