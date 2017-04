Năm 2011: Thận trọng thị trường bất động sản TP.HCM

Cụ thể, giá thuê văn phòng và tỉ lệ cho thuê đã giảm đi trong năm 2010 do số lượng văn phòng mới tăng đáng kể nhưng nhu cầu thuê mặt bằng mới thì hạn chế.

Thị trường văn phòng vẫn còn thử thách

Công suất thuê trung bình giảm xuống còn 81% tính đến cuối năm 2010 so với 90% kể từ đầu năm. Giá thuê trung bình cũng giảm xuống 5% trong quý 4-2010 làm tăng tổng mức giảm 15% của năm 2010. Giá thuê của các tòa nhà hạng A ở khu trung tâm tính đến quý 4-2010 có giá 30-45 USD/m2/tháng, trong khi đó các tòa nhà hạng B trong khu vực này có giá 20-30 USD/m2/tháng. Mặt bằng văn phòng cho thuê hiện tại của TP.HCM ước tính khoản 1,14 triệu m2 và ước tính tăng thêm khoảng 245.000 m2 vào năm 2010. Ước tính trong năm 2011, số lượng cung của phân khúc này cũng tăng đáng kể.

Cô Trang Lê, Trưởng bộ phận cho thuê của DTZ Việt Nam, nhận định: “2010 là một năm khó khăn của các chủ tòa nhà thuộc phân khúc văn phòng. Với số lượng văn phòng mới hoàn thành nhiều trong năm qua, khách thuê đã có nhiều lựa chọn và vì thế có nhiều lợi thế trong việc thương thảo các giao dịch và được hưởng giá thuê ưu đãi hơn”.

Theo dự báo, thị trường căn hộ giá trung bình có nhiều triển vọng nhất trong năm 2011. Ảnh minh họa: PL

Giá thuê khu thương mại tại trung tâm ổn định

Mặt dù dấu hiệu lo ngại về thị trường này đã được cải thiện. Tuy nhiên, mức thuê mặt bằng khu thương mại cũng tiếp tục giảm trong quý 4-2010 do một số dự án mới hoàn thành. Công suất thuê trung bình giảm xuống từ 94% của quý 3-2010 còn 88% trong quý 4-2010 là do tòa nhà Bitexco Financial Tower hoàn thành.

Tuy nhiên, giá thuê trung bình của các tòa nhà cao cấp của khu trung tâm vẫn ở mức ổn định với giá thuê 95-120 USD/m2/tháng. Điều này đã giúp bình ổn công suất thuê tại khu vực quận 1.

Nói về nguồn cung tương lai, nếu tất cả các dự án hiện đang xây dựng và hoàn thành theo dự kiến thì trong vòng ba năm tới thị trường khu thương mại sẽ có thêm khoảng 580.000 m2 và hầu hết các dự án đều ở khu vực trung tâm.

Ông KP Singh, Tổng Giám đốc DTZ Việt Nam, nhận xét: “Thực tế khách hàng đi mua sắm đang ngày càng tăng cũng là một tín hiệu tốt cho thị trường khu thương mại. Giá thuê ở khu vực trung tâm vẫn ổn định và nhu cầu vẫn đang có. Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ tiếp tục như vậy trong năm 2011. Tuy nhiên, với một số lượng nguồn cung lớn ở bên ngoài khu trung tâm, chúng ta có thể kỳ vọng giá thuê sẽ giảm nhẹ hơn ở phân khúc này trong năm 2011.

Phân khúc căn hộ giá phù hợp có triển vọng nhất

Nhìn chung, nhu cầu ở phân khúc căn hộ vẫn còn thấp trong năm 2010 vì ảnh hưởng của tín dụng bị thắt chặt và mức lãi suất vay cao. Đặc biệt, thị trường căn hộ cao cấp bị ảnh hưởng nhiều do thiếu nhu cầu của các nhà đầu tư. Trong khi đó, phân khúc nhà ở với mức thu nhập trung bình đang có dấu hiệu tốt do nhu cầu ở thực sự đang tăng.

Cuối năm 2010, tổng nguồn cung của khu căn hộ tại TP.HCM có khoảng 41.000 căn với khoảng 9.000 căn hộ hoàn thành vào năm 2010. Nguồn cung mới này đã bắt đầu vượt hơn so với nhu cầu. Vì thế trong quý 4-2010, khách hàng đã ít tìm hiểu về những dự án căn hộ cao cấp có giá trung bình 1.700-5.000 USD/m2 ở từng vị trí. Ngược lại, với giá bán thích hợp 500-1.000 USD/m2 thì đã có tín hiệu tăng nhẹ vào quý 4-2010.

Anh Lữ Thanh Tú, Trưởng bộ phận phụ trách tiếp thị và phân phối căn hộ và nhà ở của DTZ Việt Nam, cho rằng: “Năm 2010 là một năm tương đối chậm, đặc biệt với những dự án trung và cao cấp. Với khuynh hướng này, kết quả là nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm hiểu phân khúc thị trường giá trung bình và tập trung vào các đối tượng có thu nhập ổn định. Thêm vào đó, một tín hiệu tích cực và dựa vào những dự án đất nền mà DTZ đang đảm nhiệm, chúng tôi nhận thấy những dự án biệt thự và đất nền cao cấp vẫn đang thu hút lượng khách hàng thực sự cao cấp này.

NGUYÊN MẪN