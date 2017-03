Năm 2016 Chính phủ tiếp tục bán vốn nhà nước, thu về 30.000 tỉ đồng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 20-10, tại phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và dự toán năm 2016.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết dự toán năm 2015 được Quốc hội giao là 911.100 tỉ đồng. Kết quả thực hiện thu chín tháng đạt 75% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm sâu (gần 50%) đã tác động trực tiếp tới thu NSNN. Cụ thể, thu từ dầu thô giảm khoảng 32.000 tỉ đồng, thu nội địa giảm khoảng 12.000 tỉ đồng do giảm thu từ hoạt động khai thác khí; thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 19.000 tỉ đồng do trị giá tính thuế xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu giảm.

Do đó, Chính phủ đề nghị sử dụng 10.000 tỉ đồng tiền bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp để bù đắp hụt thu NSNN. Đồng thời, trong năm 2016, Chính phủ sẽ bán tiếp vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, dự kiến thu về 30.000 tỉ đồng.

Đáp lại đề xuất này, ông Phùng Quốc Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho biết ủy ban nhất trí với chủ trương này nhưng đề nghị Chính phủ cần làm rõ số tiền còn lại sẽ được xử lý từ nguồn nào và báo cáo phương án xử lý cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách.

Trước đó, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp như Vinamilk, FPT, Nhựa Bình Minh...