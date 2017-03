Năm bị can được cho tại ngoại bất thường

Theo đó, VKSND tỉnh Hậu Giang cần kiểm tra việc năm bị can được VKS và tòa án cho tại ngoại sau khi kết thúc điều tra, gửi báo cáo về Văn phòng VKSND Tối cao để báo cáo lãnh đạo VKS.

Theo hồ sơ, chiều 20-1-2012, công an bắt quả tang Trần Lê Nguyên Minh cùng đồng phạm tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp. Công an bắt giữ 11 người. Mở rộng điều tra, công an đã khởi tố 65 người. Trong quá trình điều tra, công an cho 38 người tại ngoại. Ngày 2-5, công an chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND huyện Phụng Hiệp truy tố 65 bị can.

Nhận hồ sơ thì 28 ngày sau, VKSND huyện Phụng Hiệp cho ba bị can: Lý Hoàng Linh, Trần Tuấn Tú và Lê Nguyễn Hoài Bảo tại ngoại vì “trong quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, có lý lịch rõ ràng, gia đình có đơn bảo lĩnh”. Tuy nhiên, lý do “bị can thành khẩn khai báo” lại trái ngược với kết luận điều tra nêu rõ: Các bị can nêu trên không thành thật khai báo, cần áp dụng hình phạt tương xứng với bị can…

Tiếp đến, khi hồ sơ chuyển sang TAND huyện Phụng Hiệp, nơi đây tiếp tục cho hai bị can tại ngoại, trong khi nửa tháng trước tòa có lệnh tiếp tục tạm giam họ.

Trước khi VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo thì Công an và VKSND tỉnh Hậu Giang đã họp để xem xét vấn đề nói trên nhưng chưa có kết luận chính thức. Mới đây, VKSND tỉnh Hậu Giang cũng làm việc với lãnh đạo VKSND huyện Phụng Hiệp để nắm rõ hơn về vụ này.

GIA TUỆ