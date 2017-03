Nam Bộ bắt đầu có mưa dông vào chiều tối

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều qua có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời trở rét.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng bắt đầu xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 33-36 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.