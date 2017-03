Nam Bộ còn mưa trong những ngày tới

Nguyên nhân là do ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc tràn về dù đợt gió mùa này đang suy yếu dần. Ngoài mưa, ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ còn xuất hiện hiện tượng sương mù, mây nhiều vào buổi sáng. Nhiệt độ ban ngày của các tỉnh Nam Bộ trung bình từ 30 độ C đến 32 độ C; ban đêm từ 22 độ C đến 23 độ C nếu trời mưa.

Ảnh: V.THUẬT

Cơn mưa chiều 13-11 đã gây ra ngập từ 0,2 m đến 0,4 m cho các tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, Gò Xoài, Bình Long, hương lộ 2 (Tân Phú, Bình Tân). Tại ngã ba Gò Xoài - Tân Kỳ Tân Quý, nước từ cống trào ngược lên đường đen ngòm (ảnh) khiến nhiều người đi đường phải chạy xe lên vỉa hè.

V.THUẬT