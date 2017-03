Nam Bộ lạnh nhất trong 17 năm qua

Phát biểu trên VNE, chuyên gia khí tượng, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (nguyên Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết sáng 8/2 (Mùng 1 Tết) cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ tiếp tục sụt giảm từ 2 - 4 độ C so với một ngày trước đó. Nguyên nhân do không khí lạnh sau khi ảnh hưởng các tỉnh miền Bắc lan xuống phía Nam.

Nếu so sánh trong chuỗi số liệu thì đây là đợt lạnh nhất trong dịp Tết kể từ tháng 12/1999 đến nay. Long Khánh là nơi được ghi nhận có nhiệt độ thấp nhất, khoảng 14 độ C (giảm đến gần 4 độ so với ngày hôm trước). Các khu vực khác có nhiệt độ thấp như: Phước Long hơn 16 độ C, Đồng Xoài 16 độ C, Biên Hòa 16 độ C, Tây Ninh 16 độ C, Nhà Bè (TP HCM) là 18 độ C.