Nam Bộ mát vào cuối tuần

Hôm nay (9-6), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo trong hai ngày 10 và 11-6, nắng nóng có khả năng suy giảm dần.

Khu vực Bắc Bộ, thời tiết chuyển mát, từ ngày 12-6, nhiệt độ phổ biến ban ngày là 26-28 độ C, nhiệt độ ban đêm xuống thấp nhất ở mức 22-23 độ C. Từ giữa tuần, khu vực này có mưa. Khu vực Tây Nguyên thời tiết mát mẻ, ban ngày phổ biến 27-29 độ, về đêm nhiệt độ xuống tới 22-23 độ C.

HOÀNG VÂN