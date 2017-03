Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi

Vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp I.

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ từ ngày 27 đến 31-12 trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, vùng núi cao có rét đậm. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 29-12 đến 5-1-2016 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía bắc trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.