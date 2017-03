Năm cây cầu có nguy cơ sập

Sau sự cố xe tải chở hơn 40 tấn gạo, làm sập toàn bộ cầu Bình Cách, nằm trên hương lộ 2, xã Hiệp Thạnh (Châu Thành, Long An), huyện này đang lo ngại với hiện trạng của năm cây cầu khác… Tất cả đều được thiết kế bằng khung thép, lót ván hiện đã xuống cấp và đang gánh chịu tải trọng vượt gấp nhiều lần của những đoàn xe tải chạy rầm rập suốt ngày đêm.

Mấy ngày qua, do cầu Bình Cách sập, lượng xe ô tô có tải trọng 10-30 tấn, qua lại tăng vọt trên đường tỉnh 827 C nối thị trấn Tầm Vu (Long An), với đường tỉnh 879 C (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) thông ra QL 50.

Trên đường tỉnh 827 C, cách thị trấn Tầm Vu khoảng 2 km có cầu Đồn giáp ranh giữa hai xã Dương Xuân Hội và xã Long Trì (Long An). Cây cầu khung thép này dài 20 m, rộng 3,3 m đang xuống cấp nghiêm trọng phải gia cố các trụ sắt chống đỡ để giữ cho cầu bớt run bần bật mỗi khi có xe tải nặng chạy qua.

Cầu Đồn trên đường tỉnh 827 C run bần bật khi có xe tải nặng lưu thông. Dù tải trọng cho phép tám tấn nhưng theo người dân, xe 40 tấn vẫn vô tư qua cầu. Ảnh: T.PHÚC

Anh Nguyễn Thành Long, một người dân ở sát chân cầu Đồn (ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội) kể: Vào ban đêm xe tải miệt Gò Công, chợ Gạo (Tiền Giang) lưu thông trên đường tỉnh 827 C đông nghịt. Các tài xế đi tắt theo tuyến này để qua đường tỉnh 827 A, xuôi về TP Tân An ra QL 1A. “Mỗi xe cõng 20-30 tấn hàng, ung dung chạy qua cây cầu tải trọng tám tấn hằng ngày, có bị ai xử phạt đâu?!” - anh Long nói.

Cạnh đó, cách cầu Đồn khoảng 1 km trên đường tỉnh 827 C có cầu Dựa cũng tương tự. Cầu có tải trọng tám tấn, đã từng bị xe tải chở nặng làm sụp lún nửa nhịp phải sửa chữa, nay tiếp tục gồng gánh… xe tải. Hai cây cầu vừa kể dù đã được tỉnh phê duyệt dự toán xây dựng mới bằng cầu bê tông dự ứng lực từ đầu năm 2010, kinh phí trên 10 tỉ đồng/cầu đến nay dự án vẫn án binh bất động.

Ngoài cầu Đồn, cầu Dựa, trên tuyến đường tỉnh 827 A địa bàn các xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, còn có cầu Phú Lộc, cầu Phủ Cung, cầu 30/4, đều là cầu khung thép, lót ván đã xuống cấp. Các cầu này thiết kế ban đầu chỉ có một nhịp, do quá yếu nên được ngành GTVT cho gia cố bằng cách đóng các trụ chịu lực ở giữa thân cầu.

Ông Bùi Văn Tấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Châu Thành, Long An, bày tỏ nỗi lo âu trước thực trạng địa bàn có nhiều chiếc cầu xuống cấp có nguy cơ đổ sập. Ông Tấn cũng nhìn nhận: Lực lượng CSGT huyện quá mỏng, không thể bao lót hết để kiểm soát xe chở quá tải, nhất là các chủ xe vi phạm luôn vận chuyển trong đêm khuya. Đội thanh tra giao thông của tỉnh phụ trách khu vực cũng “khi ẩn khi hiện”, chưa làm hết trách nhiệm được giao.

Đến 17 giờ chiều 21-7, toàn bộ khung thép của cầu Bình Cách bị sập đêm 19-7, đã được cẩu lên bờ. Trong ngày, giao thông trên tuyến hương lộ 2 vẫn chưa được khắc phục tạm thời (ảnh). Người dân đã tự bơi xuồng đưa rước khách đi bộ, riêng xe hai bánh phải đi đường vòng.

