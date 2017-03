Năm năm tù cho đứa con gái bất hiếu

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn với mẹ ruột về đất đai, Thảo thường xuyên chửi bới, la mắng mẹ. Ngày 13-7-2008, không tìm thấy giấy tờ đất, nghi mẹ lấy, Thảo hỏi rồi la mắng, chửi bới, xô ngã và đánh nạn nhân. Sự việc được báo công an xã. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì vỡ tá tràng (tỉ lệ thương tật 43%). Hơn một tháng sau, nạn nhân mất do phẫu thuật bị nhiễm trùng.

Tại phiên phúc thẩm, Thảo không thừa nhận hành vi phạm tội, nại rằng người mẹ bị bệnh tá tràng mạn tính chứ không phải mình đánh mẹ vỡ tá tràng. Tuy nhiên, theo tòa, khi nạn nhân còn sống có khẳng định là bị Thảo đánh nên đủ căn cứ để xác định bị cáo phạm tội.

BÁ DUY