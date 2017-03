Năm “người hùng” sa vòng lao lý vì... chuyện đàn bà

Bị cáo Tăng Thiện Minh.



Hai cô bồ cãi nhau

5 "người hùng" sa vào lao lý

Theo Duy Bình (Báo Pháp luật Việt Nam)



Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả làm 3 người bị trọng thương, suýt mất mạng này do mâu thuẫn "lãng xẹt" giữa hai cô tiếp viên quán nhậu. Chuyện là, Mai Thị Kiều và Cái Thị Thi là tiếp viên quán “Tường Vy”, thuộc ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, mâu thuẫn trong việc tiếp khách. Kiều dùng chân đá Thi và bị bạn trai của Thi tên Nguyễn Minh Thiệu lấy mũ bảo hiểm đánh làm rách áo.Uất ức vì cho rằng Thi ỷ thế có người yêu “ăn hiếp” mình, Kiều điện thoại nói người yêu là Nguyễn Thái Linh tìm nhóm của Thiệu đánh trả thù. Đến khoảng 21h cùng ngày, biết nhóm của Thiệu uống rượu tại quán “Ái Khanh”, Kiều điện thoại cho Linh biết, Linh liền rủ Tăng Thiện Minh, Phan Văn Rét chuẩn bị sẵn 4 cây dao tự chế để trong giỏ xách (dùng để đựng gà đá), rồi thuê hai xe "honda "ôm" chở cả ba đi tìm nhóm của Thiệu. Trên đường đi, Linh gặp và rủ thêm Phạm Hữu Nghị, Nguyễn Văn Mót.Khi đến trước cửa quán “Ái Khanh”, Linh lấy dao đưa cho mỗi người một con, riêng Mót không tham gia, rồi cả nhóm xông vào chém loạn xạ, nhóm của Thiệu hoảng sợ bỏ chạy. Cả bọn tiếp tục đuổi theo chém liên tục nhiều nhát vào người của các nạn nhân. Hậu quả làm anh Lưu Văn Phú mang thương tích 48%, Nguyễn Duy Thanh 16% và Lê Minh Thiện 8%.Vậy là chỉ vì "nổi máu" yêng hùng, muốn “rửa hận” cho cô bồ của bạn mà Tăng Thiện Minh vác dao đi chém người. Trong khi đồng bọn bị bắt và khởi tố, bị cáo Tăng Thiện Minh bỏ trốn đến xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh làm thuê sinh sống, đến ngày 3/7/2012 thì bị bắt theo lệnh truy nã.Trước đó, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Linh 11 năm tù, Phan Văn Rét 09 năm tù, Phạm Hữu Nghị 07 năm tù, Mai Thị Kiều 5 năm tù cùng về tội “Giết người”; đồng thời buộc các bị cáo cùng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ba người bị hại số tiền 52,66 triệu đồng.Riêng bị cáo Nguyễn Văn Mót 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, tổng hợp với bản án trước đây xử phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng là 2 năm tù. Do Tăng Thiện Minh trốn truy nã nên hành vi của bị cáo được tách ra xử lý sau.Tại phiên tòa hôm qua, bị cáo Tăng Thiện Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận không có tư thù, ân oán gì với các bị hại, chỉ vì muốn trả thù cho cô bồ của bạn mà đã nông nổi phạm vào tội ác. Thực tế, Minh cũng chẳng rõ chuyện cãi vã giữa hai tiếp viên Kiều và Thi ra sao, ai đúng, ai sai nhưng vì “hăng tiết vịt” nên Minh cứ đi trả thù "bừa".Với hành vi trên, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Tăng Thiện Minh 10 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời có trách nhiệm liên đới cùng các bị cáo Linh, Rét, Nghị và Kiều bồi thường cho ba người bị hại số tiền hơn 52 triệu đồng.