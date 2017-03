Năm ô tô đâm nhau, quốc lộ 1A kẹt xe nghiêm trọng

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Người đi đường hoảng sợ, né tránh gây nên tình trạng hỗn loạn. CSGT quận Bình Tân có mặt ghi nhận, lập biên bản xử lý. Đồng thời, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông.

Hiện trường tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A (Bình Tân, TP.HCM) - Ảnh An Phước

Tai nạn khiến các phương tiện hư hại nghiêm trọng. - Ảnh An Phước

CSGT quận Bình Tân điều cứu hộ đưa những phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường. - Ảnh An Phước

Thông tin từ nhân chứng cho biết, khoảng 10 giờ 45, tài xế Trần Thanh Xuân (40 tuổi, quê Long An) đi ô tô bảy chỗ BKs 51A - 134.74 lưu thông từ Bình Chánh về ngã tư An Sương. Khi di chuyển trên quốc lộ 1A (phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân) thì đâm xe tải biển số 51C - 204.76 do Trịnh Phúc cầm lái. Xe anh Phúc lao thẳng vào ba ô tô cùng chiều phía trước. Lúc này, xe tải chạy từ phía sau không kịp xử lý đã tông ô tô bảy chỗ khiến năm phương tiện dính chùm nhau tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn nhưng rất may không có thiệt hại về người.

XUÂN NGỌC