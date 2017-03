Nam sinh gây trọng tội được thả tự do tại tòa

Theo Nam Anh (VNE)



Ngày 19/6, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Quang Hưng (19 tuổi, ở Phúc Thọ) về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Cùng đứng trước vành móng ngựa còn có 3 thanh niên Hoàng Văn Sinh (19 tuổi), Dương Hoài Nam (18 tuổi), Hoàng Quang Bình (27 tuổi) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.Ngay từ sáng, Hưng được cảnh sát dẫn giải trước vành móng ngựa. So với ngày bị bắt, Hưng trông trắng trẻo và béo hơn trước, chỉ duy đôi mắt trũng sâu lúc nào cũng cúi gằm xuống, tránh ánh nhìn của người dự khán. Ngoài phòng xử, rất nhiều học sinh, người dân kéo đến dự phiên xét xử.Theo cáo trạng của VKS Hà Nội, tối 31/8/2012, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Kiều Trang và bạn ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc, huyện Phúc Thọ) liên hoan chúc mừng tất cả thi đỗ đại học. Trước khi đi, Trang mang theo quả bưởi và dao gọt hoa quả.21h30 cùng ngày, Hưng cùng nhóm bạn đang ngồi chơi, Hoàng Văn Thân (21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đi 5 xe máy ngang qua. Xe dừng lại, Thân dùng đèn điện thoại soi vào mặt Trang.Bị đám đông thanh niên này trêu đùa thái quá và dọa bị ném xuống sông, Trang đứng dậy lấy xe đạp ra về. Đi được một đoạn đường, Trang bị Thân chặn đường sàm sỡ. Trang được Hưng chạy ra bênh, đèo về nhà.HưngTuy nhiên, Thân không dừng lại mà còn đuổi theo chặn lại, đấm vào mặt Hưng. Vớ con dao trong giỏ xe, Hưng cầm lên phòng vệ. Đúng lúc này, nhóm thanh niên đi cùng Thân ùa tới, Hưng hoảng sợ bỏ chạy vào ngõ gần đó vì sợ bị đánh hội đồng.Trong ngõ cụt, Hưng bị Hoàng Văn Sinh túm áo khống chế, Thân cùng một số người khác xông vào đấm đá. Hưng vung dao chống cự, đâm trúng ngực Thân. Sau cái chết của Thân, sáng hôm sau, Hưng đến công an đầu thú.Phiên tòa diễn ra trong trọn một buổi sáng. Các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đúng cáo trạng truy tố. Vị chủ tọa giọng cũng như trùng xuống khi xét hỏi bị cáo: "Trong thời gian tạm giam trong trại, bị cáo suy nghĩ gì về hành vi phạm tội của mình?".Hưng tỏ ra rất ân hận vì hành vi của mình khiến người nằm sâu dưới ba tấc đất, còn bản thân bị cáo cũng chịu sự trừng phạt của pháp luật. "Trong thời gian tạm giam, bị cáo rất ân hận. Gia đình bị hại mất đi một người con, còn bị cáo, bao nhiêu ước vọng học đại học để thoát khỏi cảnh nghèo cũng đã tiêu tan", Hưng nói giọng nghẹn lại.Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có căn cứ để truy tố Hưng tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên VKS cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hành vi cư xử thiếu văn hóa, trêu đùa thái quá của nạn nhân. "Nếu nạn nhân không cư xử thiếu văn hóa, nhóm thanh niên đi cùng biết can ngăn bạn dừng lại đúng lúc thì hậu quả không xảy ra như vậy", vị đại diện VKS nói. Theo đó, Hưng bị đề nghị mức án 11-12 tháng tù, Sinh 8-10 tháng tù, Bình 6-8 tháng tù, Nam 4-6 tháng tù.Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng hành vi gây ra cái chết cho Thân là vượt quá giới hạn cần thiết của phòng vệ chính đáng. Luật sư cho rằng có thể do bị cáo bức xúc trước việc nhóm thanh niên kia đe dọa đến tính mạng của bạn gái và có hành vi sàm sỡ, xâm phạm đến nhân phẩm của bạn gái, bực tức vì bị truy đuổi nên đã có phản ứng, cũng là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo.Luật sư cho biết trong thời gian tiếp xúc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hưng, ông nghĩ bản thân bị cáo Hưng cũng không bao giờ nghĩ buổi tối định mệnh ngày hôm đó lại là ngày cánh cửa bước vào trường đại học khép lại với bị cáo. Bao nhiêu năm mơ ước của bản thân và gia đình khi có được tấm bằng đại học để thoát ra khỏi cảnh nghèo khó bần hàn đã đột ngột chấm dứt."Có lẽ do bị cáo chưa có kinh nghiệm hay kỹ năng va chạm thực tế đời sống xã hội, nên đã không nhận thức được giới hạn nào cần phải dừng lại của việc phòng vệ chính đáng", luật sư Thơm cho hay. Ông mong rằng HĐXX xem xét đến hoàn cảnh, nhân thân bị cáo, thái độ thành khẩn ăn năn của bị cáo trước khi lượng hình.Sau khi xem xét, nhận định VKS truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Tuy nhiên HĐXX cũng xem xét đến sự thành khẩn ăn năn của bị cáo, bản thân bị hại cũng có một phần lỗi, trước tòa gia đình đã chấp nhận khắc phục hậu quả thêm theo yêu cầu của gia đình bị hại là 15 triệu, Tòa đã tuyên phạt Hưng mức án 9 tháng 18 ngày (bằng đúng với thời gian tạm giam). Bình nhận mức 12 tháng tù, Nam, Sinh 9 tháng tù nhưng 3 bị cáo này được hưởng mức án treo.Nghe Tòa tuyên án xong, Hưng lặng lẽ nhìn 2 đấng sinh thành ở phía sau đang nở nụ cười mãn nguyện.