Nam sinh làm chuyện 'người lớn' với bạn gái 14 tuổi

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trưa ngày 10/5, công an thị trấn Long Hải ập vào nhà nghỉ Trà My bắt quả tang Lại đang quan hệ tình dục với cháu Hoa (14 tuổi, huyện Long Điền).

Tại cơ quan công an, Lại khai là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nửa năm trước Lại quen Hoa. Biết Hoa nhỏ tuổi nhưng bề ngoài giống như thiếu nữ nên Lại nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau những lần đi chơi, Lại chở “bạn gái” đến thuê nhà nghỉ để làm chuyện “người lớn”.

Vì biết “bạn gái” chưa đến tuổi trưởng thành nếu làm chuyện “vợ chồng” sẽ vi phạm pháp luật nên mỗi lần quan hệ tình dục Lại dặn Hoa phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết.

*Tên nạn nhân được thay đổi.