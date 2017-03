Nam sinh lớp 11 trộm đồ lót, hiếp cô gái trong phòng ngủ

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an.

Sáng 15-1, thượng tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, học sinh lớp 11A8, trường PTTH Lê Hồng Phong, ngụ tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội “giết người”, “hiếp dâm”.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin vào khoảng 16 giờ ngày 27-12, bà Nguyễn Thị Toàn (43 tuổi) mẹ của chị N.T.T (SN 1994, trú xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đi làm đồng về thì phát hiện con gái nằm bất tỉnh tại nền nhà ở ngay cạnh giường ngủ. Trên người chị T. có nhiều vết đâm.

Ngay sau đó, bà Toàn và mọi người liền đưa chị Thương đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết chị Thương bị 1 vết đâm sâu 2,5cm ở đỉnh đầu; gãy 1 chiếc răng và đa chấn thương.

Nhận được tin báo công an huyện Hưng Nguyên đã lập chuyên án 114HG phối hợp với Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) điều tra, làm rõ vụ án. Qua quá trình điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Tùng.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận, khoảng hơn 14 giờ ngày 27-12, Tùng đi qua nhà T. (nhà Tùng đối diện nhà T.). Thấy cửa sau nhà T. mở, chị T. ngủ một mình trên giường Tùng lẻn vào nhà để trộm đồ lót của chị. Do trong nhà tối nên Tùng va phải chân giường khiến chị T. tỉnh dậy, hoảng loạn kêu cứu.

Sợ bị lộ, Tùng vơ chiếc dao đâm nhiều nhát vào đầu chị T. Khi chiếc dao bị gãy, Tùng tiếp tục dùng tay và chiếc thắt lưng siết cổ chị T làm chị T ngất xỉu. Sau đó, Tùng thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi mới rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Tùng đem chiếc dao, thắt lưng vứt xuống mương nước gần nhà để tẩu tán và về nhà tắm rửa coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm bà Toàn về nhà phát hiện con gái nằm bất tỉnh kêu cứu, Tùng còn chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu, hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện cơ quan công an huyện Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Tùng trước pháp luật.